Suure-Jaani veekeskus avab pärast hoolduspausi välibasseiniga terrassi

"Aastas korra vahetame basseinides vee, see on seadusega ette nähtud, ja ühitasime selle viimase garantiiremondiga, mida teeb aktsiaselts Eviko," rääkis Indrek Palu. Ta tõi näiteks, et seintes olid kipsipraod ning basseinialal vajasid kohendamist äravoolud ja epoksiidpõrand.