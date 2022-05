Mulgid võõrustasid setosid

"Erinevate etniliste rühmade püsimajäämine on muutunud ebakindlaks, sest neid, kes oskavad pidada lugu kohalikust kultuurist ja keelest ning näevad pärimuse edasikandmise ja arendamisega vaeva, on paratamatult jäänud vähemaks," rääkis Mulgi kultuuri instituudi juhataja Ave Grenberg. "Nii mulgid kui ka setod mõistavad, et teineteist on vaja toetada ja tunnustada ning üksteiselt on õppida palju kasulikku."