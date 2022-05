Pärimuspäevast sai osa paarsada mudilast

"See on Mulgimaa laste kõige suurem ja vanem ühispidu," rääkis mulgi keele ja kultuuri õpetaja ning pärimuspäeva juht Alli Laande.

Et mudilased õpivad kõige paremini mängides, mängiti üheskoos mulgikeelseid pärimusmänge ning need pakkusid lastele palju lusti ja elevust. Laande sõnul on tähtis, et lastel tekiks huvi oma esivanemate päritolu ja põlvest põlve edasi antud pärimuse vastu juba varajases eas.