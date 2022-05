Viljandi [eel]arvamusfestival ootab aruteluteemasid

Arvamusfestivali eestvedaja Kaspar Tammist ütles, et kuna arvamusfestivali ideekorje sõel on väga tihe, ei pruugi kõik kogukondlikud teemad programmi pääseda. "[Eel]arvamusfestivalid aga loovad suurepärase platvormi, kus ka kohalike teemade üle süvitsi arutada. Eriti õnnelikuks teeb, et Viljandis veab [eel]arvamusfestivali Loov Viljandi kogukond, kes haaras ideest suure innuga kinni ja asus silmade särades kohe tegutsema," rääkis ta.

[Eel]arvamusfestival tuleb Viljandis esimest korda ning Loova Viljandi eestvedaja ja [eel]arvamusfestivali korraldaja Heldi Ruiso hinnangul on linn oma uues ärksuses ja kogukondlikus aktiivsuses selliseks ettevõtmiseks valmis. "Siinsetel elanikel on aina rohkem soovi, uudishimu, valmidust ja vastutust, et mõelda kaasa nii oma kodukandiga seotud teemadel kui ka laiemalt," lausus Ruiso.

Tema sõnul on ideekorjel oodatud kõik teemad alates sellest, kuidas kliimamuutustega toime tulla, kuni selleni, kuidas Viljandi-sarnastes väikelinnades targemat linnaruumi kujundada. "Soovime [eel]arvamusfestivalil jõuda konkreetsete lahendusteni, mis aitavad Viljandit ja kogu Lõuna-Eestit eeskujulikult arendada. [Eel]arvamusfestival on koht, kus kõik Viljandi inimesed ühiselt linna uute arengukava plaanide üle arutada saavad," rääkis Ruiso. Ainus kriteerium idee esitamiseks on valmisolek arutelu ise ka ära korraldada.

[Eel]arvamusfestivali programmi pääsenud aruteluideed valitakse välja juuni alguses. Lisainfot ja ideekorje ankeedi leiab festivali koduleheküljelt www.arvamusfestival.ee/viljandi-eelarvamusfestival ja Loova Viljandi Facebooki lehelt.