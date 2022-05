Helir-Valdor Seeder kinnitas, et ei pea võimuläbirääkimisi Keskerakonna ega Reformierakonnaga. Ta ei usu, et koalitsioon enne valimisi laguneb.

Avalikkuse silmis neljapäeval lahvatanud võimutüli Keskerakonna ja Reformierakonna vahel on toonud uue võimaliku koalitsiooniliikmena kõikidel juhtudel esile Isamaa. Erakonna liider Helir-Valdor Seeder aga kinnitas, et pole ka teoreetiliselt kellegagi võimukõnelusi pidama hakanud.

"Me räägime muidugi pidevalt ja olen mõlema poolega suhelnud, aga need on pigem jutuajamised konkreetsete otsuste ja eelnõude üle," sõnas Seeder.