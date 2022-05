Üks esimesi lugusid, milles on juttu Stefanist kui tublist lauljast, ilmus Sakalas 2011. aasta veebruaris. Siis oli ta Saaremaa solistide ja duettide võistluselt toonud grand prix' ning tema õpetaja Hedi-Kai Pai parima juhendaja tiitli. Sealsamas on mainitud, et aasta varem oli Stefan jõudnud "Laulukarussellil" paremate sekka.