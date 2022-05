Ettekandmine on kavandatud pausideta. See algab laupäeval kell 5.50 ning lõpeb pühapäeval kell 15.30 missaga. Koraale esitavad Liisi Koikson, Silver Sepp, Kristiina Ehin, Adeele ja Jaan Jaago, Villu Talsi, Estonia seltsi segakoor, mitme koguduse koorid ja ansamblid ning paljud teised muusikud ja koorid nii Viljandimaalt kui ka kaugemalt. Oluline osa on kavas kultuuriakadeemia solistidel ja koosseisudel.