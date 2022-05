Järjekorra leevendamiseks otsib politseiamet dokumentide väljastajat

«Mida enam on võimalusi ja kohti, kust inimene oma dokumendi kätte saab, seda lühemad on järjekorrad teenindussaalides,» ütles politsei- piirivalveameti (PPA) Viljandi piirkonnavanem Taavi Hüva.

Ta nentis, et päris palju dokumente ootab praegu Viljandis omanikku, ja pani inimestele südamele, et need, kes on saanud teate dokumendi valmimise kohta, läheksid sellele esimesel võimalusel järele.