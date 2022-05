Tegelikult on lausa küsitav, kas seda saabki üldse tahvliks nimetada. Pigem on see puutetundlik sülearvuti, mille ekraan ja klaviatuur on teineteisest eraldatavad. Ekraani diagonaal on nimelt 37 sentimeetrit ehk väljamaise mõõt­ühiku järgi 14,6 tolli. Kaalugi on omajagu: peaaegu kolmveerand kilo ehk 728 grammi. Üks mõõt on siiski miinimumi lähedal: korpuse paksus on vaid 5,5 millimeetrit.