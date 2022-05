Viljandisse rajatakse padeliväljakud

"Kui teha, siis juba suurelt," tõdes projekti eestvedaja, osaühingu Tennisekeskus üks esindajatest Ott Ahonen. Siinkohal viitas ta asjaolule, et kuigi Eestis on juba mitu padeliväljakut, nii sees kui väljas, siis nelja välisväljakut ühes kohas seni veel ehitatud pole.

Nagu rääkis Ahonen, siis on väljakute projekt valmis, hoonestusõigus olemas ning lubadega on suures plaanis korras. "Seega võiks lähikuude jooksul ehitama hakata, eeldatavasti juunis," lausus Ahonen. Seejuures möönis ta, et ehitusvaldkonna praegusi hindu vaadates võib öelda, et kindlat pole praegu midagi. "Aga projekt on olemas, hoonestusõigus olemas – teeme igal juhul."