Pisut kummaline, et veel hiljuti peateemaks olnud koroonapandeemiast ei taha eriti enam keegi rääkida. Või kui, siis kuidagi ümber nurga. Umbes nii, nagu vanarahvas ei kutsunud hunti hundiks. Igal juhul on praegu võimalik korraldada juba nii suuremaid kui väiksemaid kultuuriettevõtmisi ning näib, et kontsertide tulv on paisu tagant valla pääsenud.