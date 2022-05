Viljandis käis USA ajutine asjur Brian Roraff

"Mul on hea meel, et meie suure ja olulise liitlasriigi kohalik esidiplomaat leidis tee meie väikesesse Viljandisse," ütles linnapea Madis Timpson. "Viljandi linna ja Ameerika Ühendriikide saatkonna suhted on läbi aastate olnud sõbralikud. Viljandile on kindlasti väga suur au ka see, et meie linn valiti ühe erilise sõjaväeorkestri esinemispaigaks. Nende etteastet saab näha ja kuulda juba täna õhtul."