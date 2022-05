FILMIARVUSTUS ⟩ Rahvusvaheliste staaridega õudusfilmis sai Männimäest New York, aga muud õudset nagu ei juhtunudki

Loo keskmes on New Yorgi perekond, kes püüab pärast traagilist sündmust oma elu üles ehitada kuskil Soome hüljatud maakohas. Soome pärapõrguna näemegi Viljandist 12 kilomeetri kaugusel asuvat juugendstiilis Peetri mõisat koos selle lähiümbrusega ja paar episoodilist sutsakat on täita ka Viljandil. Ingliskeelsetest arvustustest on muidugi ütlemata tore lugeda, kui hästi sobib õudusfilmiks Soome oma puutumatu loodusega.