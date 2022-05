Laupäeval pärast teist sõitu rääkis Varik, et rada oli seekord päris ohtlik. «Väga hulle riske ma siin võtta ei tahtnud. Mõne aga pidin ikka võtma, sest need Läti poisid (vennad Daniels ja Bruno Lielbārdis – toimetus) on päris kiired, nalja ma ei teinud. Iga kurv on mul siin muidugi täpselt teada. Valmistusin möödasõiduks juba ring varem, aga läks neli ringi. Väga ei saanud rada valida, sest oli vaid üks soon tekkinud. Oleks kurvis olnud viis soont, siis saanuks ehk varem mööda, aga nüüd ei saanud kuidagi ligi. Kui kõik hästi läheb, on need poisid paari aasta pärast maailmameistrivõistluste tipus.»