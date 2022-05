Olustvere mõisas algavad nädalavahetusel Eesti moefilmi võtted

Tähelepanelik silm võib sel nädalavahetusel märgata Olustvere teenindus- ja majanduskooli ümbruses uut Eesti pärimusmoodi. Sel aastal on konkursi käigus lühifilmide buketti valitud kiirmoele vastanduvaid ja etnosugemetega moekollekstioone näitaa Annika Vaalma, Vilve Unt, Grete Küppar, Maarja Palu, Anu Sirkas, Kristina Libe, Katre Arula ja Sirje Ani. "OmaMood 2022" peakorraldaja on Triin Amur, režissöör ja liikumisjuht Kadi Aare ning operaator Mikk Rosin.

Annika Vaalma kollektsioon "57° 49′ N, 27° 27′ E" ehk teisisõnu Obinitsa on inpireeritud seto kultuuri- ja rahvarõivapärandist. Huvitavad lisandid, mis Vaalma arvates iseloomustavad setode bravuuri, on Svarovsky kristallid. Vilve Unt toob sel aastal "OmaMoel" välja kollekstiooni "Teelised", mis uurib ilu ja moe muutumist ajas. Grete Küppari ja Maarja Palu ühisprojekt "Linna moodi" ilmestab seda, kuidas rahvarõivas ja mood on olnud pidevas dialoogis. Grete Küppari kaapotkleitide interpretatsioone ehivad Maarja Palu hõbeketist punutud rätid.

Anu Sirkase värvikirevad kudumid kollekstioonist "Mesimaa" on inspireeritud tema ema aiast ja mesitarudest. Kristina Libe "Amelie Paul" on minimalistlik zero-waste-rõivakollektsioon, mis on pühendatud tema vanaemale ja -onule ning saanud ainest XX sajandi töölisklassi rõivastest. Katre Arula "Hõbevillane" on aga ekslusiivselt "OmaMoe" jaoks valminud ainueksemplaridega kollektsioon, mis hoolimata oma luksuslikest lõigetest, motiividest ja materjalivalikust on siiski säästliku tootmise põhimõtetega kooskõlas, sest on valminud täielikult mööblitööstuse ülejääkidest. Sirje Ani kollektsioon "Vanaema ja meri" kannab Ruhnu saare kinda- ja sokikudumise tehnikad üle rõivastesse, mille tulemuseks on kerged ja delikaatsed kudumid, mida sobib kanda ka suvel.

"OmaMood 2022" peakorraldaja, tekstiilikunstnik Triin Amur ütles, et need kollektsioonid ei kõnele ainult pärandist, mis meile ammustest aegadest on jäetud, vaid see on rõivakunst, millel on väärtust ka edasipärandamiseks.