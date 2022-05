Lagunenud rotund läheb lammutamisele

"Meile tundus esmapilgul, et jää on kergitanud ja murdnud sillaosa horisontaalpalke, mida on võimalik taastada," selgitas abilinnapea Kalvi Märtin. "Kui aga spetsialistid objektiga tutvumas käisid, selgus, et nii silla kui rotundi horisontaalpalgid on terves ulatuses rohkemal või vähemal määral mädanenud. Samuti on jää lükanud nii rotundi kui silla vees olevaid vertikaalseid aluspalke kalda poole, mistõttu on need viltu ja konstruktsioon ohtlik. Ka need on mädanenud."