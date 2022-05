Viljandi maavalitsus tegutses eri nimede all aastail 1917–2017. Selle hulka kuulub esimene Saksa okupatsiooniaeg (1918), teine Saksa okupatsiooniaeg (1941–1944) ning Nõukogude Liidu okupatsioon (1940–1941 ja 1944–1991). Teose autor kinnitab, et kuna kõigil aegadel juhivad asutusi inimesed, on teoses suur rõhk nende tegudel, elulugudel ja meenutustel.