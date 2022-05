Pühapäeval on Võhmas lillelaat

Üks laada korraldajaid, Võhma aiandusseltsi Kanarbik juhatuse liige Riina Pakane nentis, et koroona-aastad on müüjate arvu mõnevõrra vähendanud ja sedapuhku, 11. laadal on väljas umbes 20 letti. "Nii mõnigi lillemüüja on vahepeal harjunud oma kaupa kodust müüma ja osa on hakanud taimi rohkem interneti vahendusel turustama," kõneles ta.