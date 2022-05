Keskkonnainspektsiooni asutusena enam ei ole, vaid see liideti 2021. aasta algul keskkonnaametiga. Metsainspektor Joosep Tammemäe kiidab aga omal ajal sealt saadud helkurvesti ja kannab seda edasi. Peale vaadates võib jääda mulje, et ta on relvastatud politseinik, ent relvastatud on ta taskulambi ja tööriistadega.

Foto: Marko Saarm