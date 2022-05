Lembitu puiesteel, Nurme tänaval ning Uueveski, Põltsamaa ja Oja teel hakkab tulevikus kulgema kergliiklustee. Pildil on Uueveski tee.

Linnavalitsus küsib osaühingult Landverk kergliiklustee ehitusprojekti viibimise tõttu 8500 eurot leppetrahvi. See on juba teine hilinemise eest määratud trahv: märtsi alguses sai trahvinõude Karlssoni lasteaeda projekteeriv osaühing Corson. Kui tema oli leppetrahviga nõus, siis Landverk on asunud juristidega konsulteerima.