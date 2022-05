Eesti riigiteede ääres on praegu ligikaudu 550 väiksemat prügikasti, mis on mõeldud teekonnal tekkinud väiksema sodi äraviskamiseks, kuid rohkem kasutust leidvates parklates on transpordiameti andmeil tekkinud vajadus lisaprügikastide järele. Uued prügikastid mahutavad 140–660 liitrit. Suurus sõltub sellest, kui tihti saab jäätmeveo­ettevõte tühjendamist konkreetses asukohas pakkuda.