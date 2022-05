Jätkusuutlikud dodod ja kanister juukselakki. Retrodisko Viljandi moodi

On suurele reedele järgnev vaikne laupäev. Viisakamad inimesed valmistuvad sündimata tibusid keetma ja värvi sisse kastma ning ootavad hinge pidades Lil’ Jeesuse ülestõusmist. Keset Viljandit koguneb aga seltskond, kes pühademunadest kirjum ning eitab Ivo Linna väidet, et vaikus on kuldne.