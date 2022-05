Õpilasfirma üks asutajatest Berit Kask ütles, et kuna nad olid Viljandimaalt ainukesed, kes finaali pääsesid, siis arvatavasti tulid maakonna inimeste hääled neile. "Muidugi jagasime ka ise hääletamise linki sotsiaalmeedias," lisas ta ja ütles, et nad on eriauhinna üle uhked. Koos Kasega tegutseb õpilasfirmas veel tema klassiõde Kädi Pärn.