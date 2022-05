Kuue lapse ema Gertu Viiask on noorte jaoks alati olemas

«Tema koormus on suhteliselt suur, sest ettevõtmisi, mida ta noortega teeb, on palju. Mul on väga hea meel, et meie kollektiiviga on liitunud kohusetundlik ja tore inimene. Tal on asjad alati õigeks ajaks tehtud ja kõige olulisem on tema positiivne suhtumine,» räägib ta.