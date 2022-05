Homseks on Viljandimaal kirjas 37 talgut. Töökäsi ootavad nii mänguväljakud kui supluspaigad

Näiteks on plaanis Bed Factory heakorratalgud, suvel populaarse suplemiskoha Ahimäe karjääri koristustalgud, Tarvastu kirikaia talgud ja Kõpu kalmistutalgud. Kõpus on kavas ehitada veel lasteaia õuele tunnetusrada ja Karksi-Nuias tahetakse korrastada Põllu tänaval laste mänguväljakut.

15. aastat "Teeme ära!" egiidi all korraldatav igakevadine talgupäev on suurim vabatahtlike osalusega kodanikualgatus Eestis. Kõik huvilised saavad talguveebis valida endale sobivad talgud ning kaasa aidata kodukandi elukeskkonna paranemisele ja turvalisuse suurenemisele igas Eestimaa nurgas.

"Teeme ära!" talgupäeva eestvedaja Tarmo Tüüri sõnul on tänavust talgupäeva pikisilmi oodatud, sest inimesed soovivad taas kokku tulla ja üheskoos tegutseda. "Meie maakondade koordinaatorid kinnitavad, et seekordset talgukevadet iseloomustavad kogukondades vastakad tunded: ühelt poolt suur ootus ja teisalt ettevaatlikkus," lausus ta ja lisas, et koroonapandeemia aastatel kogetud eraldatus on jätnud oma jälje inimeste aktiivsusele, kuid sellest hoolimata ootavad tuhanded eestimaalased talgupäeva õhinat.