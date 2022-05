Maatüki hind saab suvel lisa. Üürikorterid hakkavad kruntidele alla jääma

Kinnisvarabüroo Uus Maa juhi Jaanus Lauguse sõnul võib suvel oodata 10–20-protsendilist hinnatõusu ja kinnisvarasse investeerimine on kasvava inflatsiooni taustal selgesti tuntav suundumus. "Kui seni oli investeerimiseks kõige populaarsem varaklass üürikorterid, siis kerkinud müügihindade taustal on see segment pigem seisma jäänud ja uus suund on maade ostmine," ütles Laugus.

Tema kogemust mööda pole sellist nõudlust aastaid olnud ning krunte ja maatükke otsivad nii eraisikud kui arendajad. "Ostetakse kõike: metsa, põldu ja ehituskrunte. Ka selliseid objekte, mis seni seisid ja millel on näiteks mingid segavad piirangud," rääkis ta ja lisas, et tavaliselt soetatakse neid laenuta ja omavahenditest.

Kinnisvarabüroo juhi hinnangul ostjatel suurt plaani polegi. "Ostetakse lihtsalt omale ja perele varuks. Põhjuseid on mitu: esiteks vaba raha inflatsiooni eest kaitsta, teiseks kaalutakse kasvavate toiduhindade valguses, et kuskil võiks olla jälle peenramaa. Kuigi otsene sõjahirm on kadunud, mõtleb osa eestlasi alalhoidlikult, et kui oht peaks jälle kasvama, on linnast kuhugi pakku minna."