Viljandi gümnaasium kinkis valla koolidele nutitahvleid

Aprillis osalesid valla koolijuhid ja õpetajad kiirkoolitusel, millel gümnaasiumi haridustehnoloogi Marika Anissimovi juhendamisel said praktilisi näpunäiteid tahvli kasutamiseks õppetöös. Nutitahvlid on mai algusest kasutuses Saarepeedi, Viiratsi ja Holstre koolis, Tarvastu gümnaasiumis ning Jaagu lasteaias-põhikoolis.

Viljandi gümnaasiumi direktori Juhan-Mart Salumäe sõnul on üks riigikooli ülesanne olla haridusuuenduste toetaja maakonnas. «Meil on hea meel, et saame seadmed anda Viljandimaa koolidele, sest sellest võidavad kõik need õpilased, kes ühel päeval tulevad meile õppima,» lausus ta pressiteate vahendusel.