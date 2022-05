Küberturvalisuse analüütik: oleme kõik vastutavad ja samal ajal haavatavad

Eesti on end väga tugevalt positsioneerinud Venemaa sõjakuritegude all kannatava ja oma vabaduse eest võitleva Ukraina toetajana. Me oleme solidaarsed. Me tunneme ukrainlastele kaasa ja aitame neid, niipalju kui suudame. See tähendab, et võime olla meie idanaabri roimasid, vägistamisi ja purustustöid heakskiitvatele küberkurjategijatele veel suurem sihtmärk kui enne käimasolevat brutaalset sõda.