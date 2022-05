Viljandi Bauhofi aiaosakonna klienditeenindaja Kadi Kuru ütles, et poel läheb sel kevadel väga hästi ning tihti ei jõuta kaupa korralikult väljagi panna, kui see juba ära ostetakse. Hõredaks muutunud riiulid on suudetud uuteks nädalavahetusteks siiski taas korralikku võitlusvormi seada.