Sõjapõgenik kujundas Ukrainale pühendatud euromündi

Erikujundusega mündid peaksid laiemalt ringlusse jõudma selle aasta lõpul, aga juba suvel on kavas müügile tuua seda kaheeurost sisaldavad mündikaardid, mille müügitulu kannab Eesti Pank Ukraina keskpangale. Kaart sisaldab münti, mida saab hakata juba siis ametliku maksevahendina kasutama.

Eesti Panga nõukogu kinnitas sel nädalal erakorralisel istungil mündi kujunduse. Ukrainale ja vabadusele pühendatud kaheeurose on kujundanud Harkivist pärit Daria Titova, kes on praegu Eesti kunstiakadeemia üliõpilane. Autori sõnul kujutas ta mündil õrnuse sümbolina neidu, kes kaitseb oma peos olevat lindu. Samuti on mündil viljapea. Keskpanga nõukogu otsusel lisati mündile Ukraina iseseisvust ja vastupanu sümboliseeriv tervitus «Slava Ukraini».