Heateo palle saab soetada palliralli veebilehelt ja perepäeval kohapealt. Klubi presidendi Lii Susi auto pagasiruum oli tennisepallidest veel eilegi pungil ja nagu ta ütles, saab vajaduse korral kohe numbri peale kirjutada, kui keegi osta tahab. Annetuse eest soetatud nummerdatud pallid olid siiski rallipäeva ootamas aga ühe teise klubiliikme kodus. Nummerdamata pallid lähevad kasutusse siis, kui heategijaid on nii palju, et võistlusele on vaja lisada uusi.