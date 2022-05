«Nii pikka sõitu pole meil varem olnud, seni on kõige pikem maraton olnud 63 kilomeetrit,» ütles peakorraldaja Kristjan Kivistik ning selgitas: «Boschi maastikurattasarjas, kuhu kuulume, on igal aastal kahel etapil ka XXL-sõit ja seekord pidime meie selle vastutuse võtma. Olgugi et see on lisatöö, saame sõitjatele ilmselt midagi põnevat pakkuda. Võtame tagasi need nii-öelda kunagised rajad Holstre-Nõmme krossiraja juurest.»