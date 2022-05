Õisus süttis kulu kuivati ja kütusepaagi lähedal

Päästeameti kommunikatsioonijuht Marek Kiik ütles, et elanikud püüdsid tulekahju kuuseokstega pidurdada.

Ta sõnas, et nii tuulise ilmaga nagu praegu ei tohiks lõket ikkagi teha. "Kui kulu on lähedal, siis 99,99-protsendilise tõenäosusega see säde sinna lendab."