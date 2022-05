Viies öötantsupidu toob tantsuarmastajad lauluväljakule

"Öötantsupidu on alati kokku toonud tantsuarmastajad üle terve Viljandimaa. Olenemata ilmast on tantsijad olnud rõõmsad ja nautinud ühist koosolemist," ütles peo korraldaja, tantsuõpetaja Ave Alvre.

Tantsupeol on kolm plokki: kokku-lahku tantsud, töötantsud ja eelmiste öötantsupidude hitid. On ka pärimustantse, mida publik ja tantsijad saavad kaasa tantsida. Need vahelduvad eri autorite samateemalise loominguga.