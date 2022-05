Noored arutavad veebi teel õppimise ja ärevusega seotud muresid

Konverentsi "Vaimse tervise viidad" esimeses osas 5. mail tuleb juttu sellest, kuidas on ärevus seotud mõtetega, millised on selle tunnused ja millest see võib tekkida ning kuidas märgata ärevuse märke ja sellega juba varakult tegelda. Samuti räägitakse, mis on ratsionaalne ja mis irratsionaalne mõtlemine ja kuidas juhtida oma mõtteid raskel õppimisperioodil ning sellest, kuidas hoiduda end kritiseerimast, kui ebaõnnestud. Konverentsil esineb koolitajana psühholoog Urve Uusberg ja külalisesinejana muusikaprodutsent Rozell.