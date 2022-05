Hinnad tegid viiendikusuuruse hüppe ja ettevõtjad hoiatavad sügise eest

«See sõltub maailmaturu hindadest ja meie marginaal on seal pisike,» ütles Mark Orav, kes on Viljandis tegutseva osaühingu Texor Tanklad juhatuse esimees. Ta lisas, et kütuse hinna tõusust on nafta hind üks osa, aga aktsiis lisab teist sama palju juurde, pluss käibemaks.

Ettevõtte tulemuste põhjal võis Mark Orav öelda, et tarbimise vähenemist pole märgata. «Majandus ju ruulib täiega ja praegu on põhiline probleem inflatsioon. Pidu käib edasi, on see siis kütuses või ükspuha millises valdkonnas,» lausus ta. «Kõik on juba harjunud, et toorme hinnad kasvavad ja sellest lähtudes kallineb ka kõik muu.»