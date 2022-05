«Näitusmüük sai alguse sellest, et osavate kätega Piia Männasoo pidas nõu oma sõbranna, teatrikunstnik Aime Undiga, et kuidas nendel on võimalik aidata Eestisse jõudnud ukraina lapsi,» rääkis linnaraamatukogu direktor Reet Lubi. «Koos jõuti järeldusele, et Männasoo oskab väga hästi heegeldada armsaid kaisukaid, mida ta on seni teinud oma sugulastele, sõpradele ja tuttavatele. Tal on tõesti pikaajalised kogemused ning vilumus on näha – väga hästi on need tehtud!»