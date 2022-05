Balaklava Bluesi moodustavad duo Mark ja Marichka, kes kohtusid 2014. aastal Ukrainas Maidani protestidel. Mark reisis Kanada ja Ukraina vahel, Marichka elas Ukrainas. Kohtumisest alates on nad oma loomingulise energia suunanud oma kodumaast lugude laulmisele ja jutustamisele. «Balaklava Blues on meie vahend maailmale teada anda vägivallast, mida meie kodumaal toime pannakse,» räägib Mark Marczyk. Balaklava Bluesi muusikat on kirjeldatud kui etno-šokki, folk-noir’i ja slaavi soul’i.