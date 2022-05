Viljandi HC kapten Kristo Voika: me võtame kõike ikka suurelt ette ja kui kaotame, siis ka suurelt

"Oeh, me võtame kõike ikka suurelt ette ja kui kaotame, siis ka suurelt," lausus Viljandi HC kapten Kristo Voika tõdemuse peale, et vahe kärises päris korralikuks. "Kohe läks kõik viltu, alustades juba sellest, et mäng toimus pühapäeval kell 17. Seljataga oli raske nädal ja siis lõpuks selline mäng otsa."