LAUATENNIS ⟩ Eesti meistri tiitel vahetas omanikku

"Tuleb tunnistada, et Eesti meistriliiga oli sel aastal väga tugev. Lisaks Eesti paremikule mängisid kaasa võistlejad Lätist, Leedust, Venemaalt, Soomest ja Poolast," lausus klubi president Peeter Allikoja. "Meie meistriliigat hinnatakse Baltimaade tugevaimaks ning paljude arvates on see ka Soome esindusliigast tugevam."