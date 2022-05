Jämejala kliinikus on küll ka varem ravil viibivate patsientide kunsti ja kirjutisi kogutud, kuid seni olid need säilinud ainueksemplarina ja enamjaolt käsikirjana kliiniku arhiiviriiulitel. Kõvade kaante vahele, pealkirjaga «Peidus pool», jõudis see looming nüüd esimest korda.