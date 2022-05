Aed ja loodus on olnud Tiina Puhkanile südamelähedased teemad 20 loominguaasta vältel. Esimene isikunäitus «Leitud aed» oli tal Tallinnas kastellaanimaja galeriis 2002. aastal. Sellest ajast peale on ta näitustel esinenud nii tundlike gobeläänide kui elegantsete siidimaalidega. Nüüd eksponeerib ta teoseid, mis on valminud ajavahemikus 2003–2015. Ent käesoleva aasta alguses Tallinnas HOP galeriis väljas olnud näitusel «Valges varjus» võis vaataja tutvuda tema värske vaibaloominguga.