Viljandis avatakse festival "Ööbikuööd"

Niisugune festival tuleb teist korda ning tänavu kestab see 17.–21. maini. Peale avamise on esimesel päeval Viljandis kavas kutsetega üritus raamatukogus – jutukohtumised lastele – ning õhtusse on plaanitud Jaana Hinno juhendamisel retk päikeseloojangusse Viljandi linna lugudega.