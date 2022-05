Nagu ütles Viljandimaa arenduskeskuse juht Elmo Puidet, andis inkubaatori loomisele tõuke see, et koroonaaeg on toonud kaasa ettevõtlusaktiivsuse kasvu. "Kui varem oli meil justkui kaks äärmust – Cleveron ühes otsas ja iluteenindajad teises –, siis nüüd on ka sinna vahele hakanud tekkima asju," lausus ta ning lisas, et oma osa on mentorklubil, mida maakondlikud arenduskeskused korraldavad kuni kolme aasta vanustele ettevõtetele. "Seal hakkasid mingid mustrid korduma. Paljudel ettevõtetel on vaja ka teistsugust abi, mitte ainult lühiajalist."