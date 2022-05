SUUR GALERII ⟩ Vaata, kuidas jooksjad järvetiirule läksid ja sealt naasid!

93. suure järvejooksu võitis tänavu Roman Fosti, kellele see oli neljas võit. Fosti viigistas seega seisu Keenia jooksuässa Ibrahim Wachira Mukungaga, kellel on samuti neli võitu kirjas. Võitjad võitjateks, tubli soorituse tegid kõik finišisse jõudnud spordihuvilised. Kes läbis raja kiiremini, kes aeglasemalt, see polegi oluline, sest kõige tähtsam on ju osavõtt.