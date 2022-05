Teeme ära! ⟩ Sürgavere kevadisel koristuspäeval lasid kätel käia ka sõjapõgenikud

Külavanem Eve Soopa sõnutsi on selliseid kevadisi heakorratöid Sürgaveres organiseeritud juba aastaid ning kas "Teeme ära!" või mitte, see polegi tähtis, sest külarahvas tahab, et kodukant korras oleks. Talgute traditsioon ulatub külaseltsi loomise aegadesse ning usinalt koristatud on seega juba enam kui viisteist aastat.