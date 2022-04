Aprilli keskel avastas Viljandimaal elav naine, et tema pangakontolt on tema teadmata tehtud ülekandeid summas 360 eurot.

Politsei teatel avastas üks Viljandimaal elav naine aprillikuu keskel, et tema pangakontolt on tema teadmata tehtud ülekandeid summas 360 eurot. Kelmusjuhtumi üksikasjade väljaselgitamiseks on algatatud kriminaalmenetlus.