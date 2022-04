Marko Suurmägi: kust algab võim ja kus lõpeb opositsioon? Põhja-Sakala poliitika läks põhjalikult segamini

Kui 7. aprillil kogunes Põhja-Sakala volikogu, et valida uut vallavanemat, läks Kogukonna Häälest paar häält vastaspoolele. Kui siis oli sellest tulemusest keeruline mingeid järeldusi teha, siis selle nädala istung näitas, et suurim volikogu esindus on pooleks.

Foto: Marko Saarm