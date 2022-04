Viljandi sai Männimäele uue trikipargi rajamiseks toetust

"Viljandis on arvestatav ekstreemsporti harrastav kogukond ning Männimäel on palju noori, kes skatepark’i kasutavad," nentis ta. "Praegune park on amortiseerunud ning vajab värskendust, et Jakobsoni kooli lapsed, Männimäe kogukond ja ka kõik teised huvilised saaksid tänapäevastes tingimustes liikumisharrastusega tegeleda. Samuti usume, et paremate tingimuste loomisega tekitame veelgi rohkemates noortes huvi ekstreemspordi vastu ning anname neile veel ühe võimaluse veeta vaba aega kehaliselt aktiivne olles."