Rudo Puks naaseb kodumaale, kui sõda peaks siia jõudma

Varem Tuhalaane Kopra talu peremehena tuntust kogunud Rudo Puks on seitse aastat elanud Ukrainas ja püsib Kiievi-lähedases külas hoolimata sellest, et selle külje all peeti nädalaid raskeid lahinguid. Nädal tagasi tuli ta Eestisse, et siit Ukrainasse viia satelliitinternetisüsteem Starlink, raadiosaatjad, jahimeestelt saadud konservid ja hulk meditsiinitarvikuid.